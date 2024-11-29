Зак Браун: «Не хочу, чтобы у меня один пилот боролся за победу, а второй пытался пройти в третий сегмент»

В «Макларене» сравнили своих пилотов с гонщиками «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена » полагает, что четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен способен побеждать в «Ф-1» на третьем по скорости болиде – но даже так пилоту «Ред Булл » необходима хорошая техника.

«Макс это продемонстрировал: отличный пилот, отличная машина. Когда вы смотрите на отличный болид без отличного пилота – Серхио [Перес] очень хорош, он выигрывал Гран-при, но он явно не уровня Макса – то можете заметить разницу.

Если бы Макс оказался за рулем болида, которые не способен побеждать, то он бы выжал из него немного больше – потому что Макс великолепен. Но он не сможет взять машину с 15 места и выиграть на ней.

Возможно, он может выиграть на третьем по скорости болиде. Но вам нужна [хорошая] машина, а также пилот», – сказал Браун .

Он в том числе отметил, что в «Макларене» больше предпочитают видеть в команде двух сильных пилотов, чем одного невероятно быстрого.

«Конечно, в таком случае не обходится без проблем. Но я лучше буду иметь трудности с тем, что у меня за победу борются два гонщика, чем беспокоиться о том, что один мой пилот сражается за победу, а второй пытается пройти в третий сегмент – в этом случае масса недостатков.

У нас два великолепных пилота с потрясающими отношениями: открытыми, честными. Думаю, мы сможем справиться с их желанием победить друг друга, ведь они оба командные игроки. Будут и такие моменты, как в этом году, – полные стресса. Но это спорт.

[Сильные стороны Ландо Норриса и Оскара Пиастри заключаются в том], насколько они быстры и как мало ошибок совершают. В «Формуле-1» много быстрых пилотов, но наши парни держатся впереди. Они борются жестко и чисто.

Они потрясные. Великолепно ладят с нашими спонсорами, с нашими фанатами. Как я говорил много раз, у нас лучшая пара пилотов в «Формуле-1».

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