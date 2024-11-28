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Шарль Леклер: «Феррари» понадобятся все ресурсы, чтобы выиграть Кубок конструкторов, а с Сайнсом мы все обсудили»

Леклер оставил в прошлом конфликт с Сайнсом.

Пилот «Феррари» был очень недоволен действиями напарника на Гран-при Лас-Вегаса и нарушением договоренности с его стороны. Тем не менее, по словам Шарля, они обсудили случившееся, а главной задачей на остаток сезона будет борьба за Кубок конструкторов и действия в интересах команды.

«Я не хочу возвращаться к тому, что случилось в Лас-Вегасе. Впереди два финальных Гран-при сезона – и нам понадобятся все ресурсы, чтобы выиграть Кубок конструкторов. Это единственное, что имеет значение, а случившееся в Лас-Вегасе мы обсудили.

У меня очень хорошие отношения с Карлосом Сайнсом, но да, в некоторых гонках дела порой идут не так, как нам бы хотелось. Но самое главное – это что мы все обсудили и можем двигаться дальше.

Для нас обоих предельно ясно, что мы хотим помочь команде выиграть Кубок конструкторов, и мы сможем добиться этого, только работая в команде. Уверен, никаких проблем у нас не будет», – рассказал Леклер.

Фредерик Вассер о конфликте Леклера и Сайнса: «Все обсудим внутри команды, проблемой это не станет»

Карлос Сайнс о претензиях Леклера: «Не буду обсуждать подобные вопросы с прессой. Это наши внутренние дела»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
logoГран-при Лас-Вегаса
logoГран-при Катара
logoШарль Леклер
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