Дэвид Култхард о трениях в «Феррари»: «Вассер скажет Леклеру: «Не нравится – уходи в другое место»

Култхард сообщил, что Вассер приструнит Леклера на фоне скандала с Сайнсом.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард похвалил руководителя «Феррари » Фредерика Вассера за публичный комментарий по поводу разногласий между Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом .

На Гран-при Лас-Вегаса Леклер был недоволен поведением напарника, нарушившего договоренности, о чем и заявил по радио с использованием нецензурных слов.

«Мне нравится, что Фред Вассер сказал: «Слушайте, все нормально». Он тут так давно, что не придает особого значения, когда пилот взбешен стратегией, но и не скрывает этот факт.

Мне очень не нравится, когда пресс-секретари или руководители команд пытаются соврать нам, действуя политически: «Тут не о чем говорить». Конечно, есть о чем говорить!

Он ведь проведет разговор с Шарлем, верно? Он скажет: «Дружище, прими свои инструкции. Команда тебе платит, если не нравится – уходи в другое место». Или что говорят в таких случаях.

Может, он заявит: «Были обстоятельства, которые вынудили нас принять такое решение. У нас есть вся информация, у тебя нет, просто сдерживайся по радио, пока мы не поговорим после гонки», – отметил британец в подкасте Drive to Wynn.

«Мне надоело быть милым и вежливым – это бьет по мне каждый ###### раз». Леклер недоволен действиями Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса

Фредерик Вассер о конфликте Леклера и Сайнса: «Все обсудим внутри команды, проблемой это не станет»