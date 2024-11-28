Дэвид Култхард о трениях в «Феррари»: «Вассер скажет Леклеру: «Не нравится – уходи в другое место»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард похвалил руководителя «Феррари» Фредерика Вассера за публичный комментарий по поводу разногласий между Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.
На Гран-при Лас-Вегаса Леклер был недоволен поведением напарника, нарушившего договоренности, о чем и заявил по радио с использованием нецензурных слов.
«Мне нравится, что Фред Вассер сказал: «Слушайте, все нормально». Он тут так давно, что не придает особого значения, когда пилот взбешен стратегией, но и не скрывает этот факт.
Мне очень не нравится, когда пресс-секретари или руководители команд пытаются соврать нам, действуя политически: «Тут не о чем говорить». Конечно, есть о чем говорить!
Он ведь проведет разговор с Шарлем, верно? Он скажет: «Дружище, прими свои инструкции. Команда тебе платит, если не нравится – уходи в другое место». Или что говорят в таких случаях.
Может, он заявит: «Были обстоятельства, которые вынудили нас принять такое решение. У нас есть вся информация, у тебя нет, просто сдерживайся по радио, пока мы не поговорим после гонки», – отметил британец в подкасте Drive to Wynn.
«Мне надоело быть милым и вежливым – это бьет по мне каждый ###### раз». Леклер недоволен действиями Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса
Фредерик Вассер о конфликте Леклера и Сайнса: «Все обсудим внутри команды, проблемой это не станет»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий