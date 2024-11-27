Контракт на проведение Гран-при Италии в Монце продлен до 2031 года
Гран-при Италии будет проводиться в Монце минимум до 2031 года.
«Формула-1» выпустила официальное заявление, в котором сообщается о продлении контракта на проведение Гран-при Италии. Этап будет как и раньше проводиться на национальном автодроме в Монце.
«Монца» принимает у себя Гран-при Италии с 1950 года.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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