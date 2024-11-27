Гельмут Марко: «Приход в «Ф-1» такого имени, как «Кадиллак» – это ценное приобретение»
Американская команда станет 11-м участником чемпионата и начнет выступать в «Формуле-1» с 2026 года. Ранее существующие команды противились расширению числа участников «Ф-1», поскольку это в теории будет означать уменьшение доступного для них призового фонда.
Советник и куратор молодежной программы «Ред Булл» согласился с тем, что в данный момент приход «Кадиллака» в «Формулу-1» несет для действующих участников только убытки. Но что в будущем ситуация может измениться.
«Так и есть. Выплаты со стороны «Кадиллака» даже близко не приближаются к той сумме, которую мы вложили в «Формулу-1» за последние десятилетия.
Но да, хотя существующие команды в данный момент вряд ли могут получить от этого какую-то выгоду, приход в «Формулу-1» такого имени, как «Кадиллак», с поддержкой «Дженерал Моторс» – это для чемпионата ценное приобретение», – рассказал Марко.
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