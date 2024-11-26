Юки Цунода: «Готов сражаться с монстром Ферстаппеном»

Цунода назвал Ферстаппена монстром.

Гонщик «РБ» Юки Цунода отреагировал на замечание о том, что в следующем году может стать напарником пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена , оформившего четвертое чемпионство на Гран-при Лас-Вегаса.

«Я готов сражаться с этим монстром.

В то же время… Да, он молодец, поздравляю», – сказал Юки в эфире Viaplay.

Юки Цунода: «Продолжу уничтожать напарников, решение за «Ред Булл». Я заслуживаю место»

Юки Цунода о том, как ему стать пилотом «Ред Булл»: «Если бы знал, то сделал бы это прямо после этого интервью»