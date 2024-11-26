Юки Цунода: «Готов сражаться с монстром Ферстаппеном»
Цунода назвал Ферстаппена монстром.
Гонщик «РБ» Юки Цунода отреагировал на замечание о том, что в следующем году может стать напарником пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, оформившего четвертое чемпионство на Гран-при Лас-Вегаса.
«Я готов сражаться с этим монстром.
В то же время… Да, он молодец, поздравляю», – сказал Юки в эфире Viaplay.
Юки Цунода: «Продолжу уничтожать напарников, решение за «Ред Булл». Я заслуживаю место»
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sportskeeda
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