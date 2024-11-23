Юки Цунода о том, как ему стать пилотом «Ред Булл»: «Если бы знал, то сделал бы это прямо после этого интервью»

Цунода недоволен своим положением в системе «Ред Булл» .

Пилот «РБ» считается одним из потенциальных кандидатов на должность второго пилота в основной команде «Ред Булл». Несмотря на уже подписанный контракт на 2025 год, Серхио Перес все равно рискует потерять место из-за стабильно слабых результатов и сильного отставания от Макса Ферстаппена.

В квалификации к Гран-при Лас-Вегаса мексиканец вылетел после первого сегмента и стал 16-м, в то время как Юки Цунода пробился в финальную сессию и показал седьмое время.

В эфире Sky Sports японца спросили, что он должен сделать, чтобы продемонстрировать «Ред Булл» свою готовность к повышению.

«Если бы я знал, то я бы сделал это прямо после этого интервью. Я это не контролирую. Все, что я контролирую, – это свой темп, что я и показываю в этом году.

Я доверяю себе и показываю стабильные результаты настолько, насколько это возможно. Надеюсь, они [«Ред Булл»] изменят свое мнение.

Я сделаю все, что в моих силах. Я знаю, на что буду способен, когда окажусь в «Ред Булл». Но пока что мне нужно подготовиться настолько усердно, насколько возможно, показать результат и позволить им принять решение», – сказал Цунода.

Юки также выразил разочарование тем, что в «Ред Булл » уже не первый уик-энд уделяют его кандидатура мало внимания.

«Некоторые ситуации происходят с того момента, как Даниэль [Риккардо] был моим напарником. Пришел Лиам [Лоусон ], и внезапно [говорят о его возможном повышении]. Честно говоря, это обычная история для этой команды или для семьи «Ред Булл».

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й