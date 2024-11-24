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Дэймон Хилл: «На горизонте 7 титулов Ферстаппена. Может, 8?»

Хилл предположил, что Ферстаппен повторит рекорд «Ф-1» по титулам.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл прокомментировал новый триумф пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Надо отдать должное «Ред Булл» и Максу Ферстаппену. Они просто размазали нынешнее поколение регламента «Ф-1», и, конечно, Макс пилотировал блестяще (внезапная потеря самоконтроля!). На горизонте семь титулов. Может, восемь? Это заставит нас не отлипать от «Ф-1», – написал британец в соцсетях.

Хилл также высказался о реакции пилота «Макларена» Ландо Норриса и его босса Андреа Стеллы:

«Приятные слова от Ландо на интервью. Также от Стеллы. Быстрое зализывание ран и подготовка к борьбе за Кубок конструкторов и сезон-2025. Война никогда не заканчивается».

Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Дэймона Хилла
logoМакларен
logoФормула-1
logoДэймон Хилл
logoРед Булл
logoАндреа Стелла
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Лас-Вегаса
logoЛандо Норрис
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