Дэймон Хилл: «На горизонте 7 титулов Ферстаппена. Может, 8?»
Хилл предположил, что Ферстаппен повторит рекорд «Ф-1» по титулам.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл прокомментировал новый триумф пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Надо отдать должное «Ред Булл» и Максу Ферстаппену. Они просто размазали нынешнее поколение регламента «Ф-1», и, конечно, Макс пилотировал блестяще (внезапная потеря самоконтроля!). На горизонте семь титулов. Может, восемь? Это заставит нас не отлипать от «Ф-1», – написал британец в соцсетях.
Хилл также высказался о реакции пилота «Макларена» Ландо Норриса и его босса Андреа Стеллы:
«Приятные слова от Ландо на интервью. Также от Стеллы. Быстрое зализывание ран и подготовка к борьбе за Кубок конструкторов и сезон-2025. Война никогда не заканчивается».
Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Дэймона Хилла
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