Андреа Стелла: «Мы живем в эпоху Ферстаппена, одного из лучших гонщиков в истории»

В «Макларене» сообщили об «эпохе Ферстаппена» в «Ф-1».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла подвел итоги противостояния с пилотом «Ред Булл » Максом Ферстаппеном для Ландо Норриса и всей команды.

«Я выскажусь о Максе в свете нашего сезона, но, пожалуйста, сначала позвольте выразить свои поздравления Максу Ферстаппену. Четыре чемпионства подряд. Полагаю, этот титул подтверждает, что Макс – один из лучших гонщиков в истории «Формулы-1».

Для него это важный титул, ведь в прошлом – например, в предыдущем сезоне – люди могли считать, что выигрывать гонки легко, если у тебя лучшая машина, хотя всегда непросто побеждать так стабильно. Есть множество причин, почему все может пойти не так.

Уже в прошлом году они, пилот и команда, работали на очень высоком уровне. В этом сезоне, когда часто не было лучшего болида, его способность выжимать все из уик-эндов подтвердила, что мы живем в эпоху Макса Ферстаппена в последние несколько лет. Он заслуживает того, чего достиг.

Если убрать первые несколько гонок сезона, до обновлений в Майами, то мы увидим траекторию, которая показывает, что Ландо мог побороться с Максом за личный титул. Это одно из немыслимых достижений, которые мы должны в позитивном ключе признавать в «Макларене». Когда я говорю «немыслимых», то думаю о том, где мы находились всего лишь 18 месяцев назад.

Также мы поняли, что порой для побед необходимо скорректировать подход к гонкам. В этом сезоне случались ситуации как в Канаде, Сильверстоуне, когда мы могли бы побеждать, или в Монце. Для команды это важный урок.

Можно посмотреть, как подстраивается Ландо, сражаясь колесо в колесо с Максом – от Австрии до Остина. Всего неделей позже, в Мексике, мы увидели, что он очень быстро научился. Я очень горжусь тем, что Ландо так стремительно делает выводы из ситуаций на трассе и в некоторой степени за пределами трассы, чтобы становиться все лучше и лучше.

Не уверен, что в случае Ландо это в достаточной мере признается внешними наблюдателями. По каким-то причинам скорее признают упущенные возможности, а не крайне мощную траекторию развития Ландо. Он оказался в таком положении, как только «Макларен» предложил материал, позволяющий выигрывать гонки и держаться по темпу с Ферстаппеном.

Разумеется, мы также упорно трудимся с Оскаром [Пиастри]. Мы даже используем некоторые из уроков, полученных с Ландо, поскольку хотим, чтобы в 2025 году мы были в состоянии сражаться за личный титул с двумя пилотами, Ландо и Оскаром», – заявил Стелла после Гран-при Лас-Вегаса.

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