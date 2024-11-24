Макс Ферстаппен о титуле: «Горжусь тем, чего мы достигли. Ведь на протяжении где-то 70% сезона машина «Ред Булл» не была самой быстрой в пелотоне»

Ферстаппен гордится титулом за рулем не самой быстрой машины «Ред Булл».

Нидерландец, выигравший свой четвертый титул чемпиона «Формулы-1» по итогам Гран-при Лас-Вегаса, отметил, что рад за команду и то, какой путь они вместе проделали в нынешнем сезоне.

Пилот «Ред Булл » по-прежнему считает лучшим для себя сезон-2023, с рекордным количеством побед, но также очень гордится командой и итоговым успехом в нынешнем году, учитывая силу конкурентов и отсутствие, по мнению Макса, у «Ред Булл» самой быстрой машины в пелотоне.

«В прошлом году у нас была доминирующая машина, но мне всегда казалось, что многие недооценивают то, чего нам на самом деле удалось добиться – вроде дести выигранных гонок подряд.

Да, конечно, у нас была доминирующая машина. Но на самом деле превосходство было не столь доминирующим, как кажется многим. Так что да, то был мой лучший сезон (с точки зрения статистики), на который я всегда буду оглядываться. Потому что даже на тех трассах, где мы, возможно, подбирали не самые оптимальные настройки, нам все равно удавалось добиться успеха, потому что наша машина всегда была достаточно быстрой, чтобы мы могли побороться за победу.

Но я также горжусь тем, чего мы достигли в этом сезоне. Ведь на протяжении большей части этого сезона – я бы сказал, 70 процентах сезона, – наша машина не была самой быстрой в пелотоне, но мы все равно наращивали свой отрыв. Так что да, я определенно горжусь тем, как мы провели этот сезон.

Были ли у меня сомнения в итоговом успехе? Нужно всегда верить в себя. Но да, в какой-то момент показалось, что мы немного сбились с пути, но теперь, как кажется, все вернулось в норму. И да, условия в Лас-Вегасе довольно уникальные – здесь довольно холодно, да и у трассы весьма особенная специфическая конфигурация.

Но в целом, начиная где-то с этапа в Остине, нам и правда удалось немного перевернуть ситуацию, вернуться в борьбу. И тут, разумеется, нужно отдать должное команде. И я понимаю, что в целом сезон для нас получился достаточно тяжелым, в том числе учитывая ситуацию в Кубке конструкторов, но мы хотя бы выиграли титул в личном зачете», – рассказал Ферстаппен.

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