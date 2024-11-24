Гельмут Марко: «В нескольких гонках «Ред Булл» не был быстрейшим, но Макс все равно побеждал»

Марко подчеркнул важность таланта Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » прокомментировал победу Макса Ферстаппена в сезоне-2024.

«В Монце я был настроен скептически. Но, к счастью, затем нам удалось перевернуть ситуацию, и по ходу этой гонки все свелось к мастерскому тактическому ходу.

Макс показал, какой скорости мог добиться на ранних этапах, но потом переключил внимание на чемпионство и добрался до финиша своим путем, великолепным образом.

В нескольких гонках наш болид не был быстрейшим, но Макс все равно побеждал. Монца определенно была низшей точкой, но ему все равно удавалось выжимать максимум из раза в раз. Без единой аварии.

В моменты, когда порой мы были только четвертыми по скорости, Макс все равно каждый раз мог удержать отрыв или лидерство», – сказал Марко .

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