Гельмут Марко: «В нескольких гонках «Ред Булл» не был быстрейшим, но Макс все равно побеждал»
Советник «Ред Булл» прокомментировал победу Макса Ферстаппена в сезоне-2024.
«В Монце я был настроен скептически. Но, к счастью, затем нам удалось перевернуть ситуацию, и по ходу этой гонки все свелось к мастерскому тактическому ходу.
Макс показал, какой скорости мог добиться на ранних этапах, но потом переключил внимание на чемпионство и добрался до финиша своим путем, великолепным образом.
В нескольких гонках наш болид не был быстрейшим, но Макс все равно побеждал. Монца определенно была низшей точкой, но ему все равно удавалось выжимать максимум из раза в раз. Без единой аварии.
В моменты, когда порой мы были только четвертыми по скорости, Макс все равно каждый раз мог удержать отрыв или лидерство», – сказал Марко.
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