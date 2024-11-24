Стефано Доменикали: «Ферстаппен может добиться еще большего в своей впечатляющей карьере»
Доменикали назвал Ферстаппена настоящим мастером «Ф-1».
Руководитель «Ф-1» высказался о четвертом титуле Макса Ферстаппена.
«Хочу поздравить Макса с этим потрясающим сезоном и четвертым титулом. Он настоящий мастер этого спорта и может добиться еще большего в своей впечатляющей карьере.
Этот сезон был захватывающим, и 2025-й кажется еще более плотным. Поздравления Максу и всей команде «Ред Булл», – заявил Доменикали.
Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
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