Серхио Перес: «У нас есть фундаментальная проблема с болидом»

Перес признал проблемы с работой болида «Ред Булл».

Пилот австрийской команды не сумел выйти из первого сегмента квалификации к Гран-при Лас-Вегаса и в завтрашней гонке будет вынужден прорываться вперед с 16-й позиции.

«Оглядываясь назад понимаю, что нам следовало использовать два комплекта «софта», особенно учитывая, что мы были не слишком конкурентоспособны в первом сегменте квалификации. У меня были проблемы с шинами при прохождении медленных поворотов. Именно в данной области я терял больше всего времени, хотя ситуация с задним антикрылом тоже была важным фактором. Так что на медленном участке трассы нам было трудно, в том числе и из-за скольжения болида.

Думаю, у нас есть фундаментальная проблема с болидом. В моих руках он просто не работает, и именно на решении данной проблемы сосредоточено все мое внимание. Потому что ты пытаешься устранить проблему, нежели идти на компромиссы. На данный момент с началом каждого гоночного уик-энда мы открываем для себя множество новых вещей. И заставить все работать как единое целое весьма непросто.

В гонке будет трудно, хотя впереди нас ждет длинный заезд. Многое может случиться, да и в условиях гонки мы должны быть более конкурентоспособны», – рассказал Перес .

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