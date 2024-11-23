Оскар Пиастри: «В третьем сегменте квалификации у нас вообще не было скорости, и я не вполне понимаю причину»

Пиастри не знает причины слабого выступления в третьем сегменте квалификации.

Пилот «Макларена » подвел итоги квалификационной сессии перед Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что был удивлен не очень хорошим временем в третьем сегменте.

Пиастри сумел обогнать только Льюиса Хэмилтона, время которого было аннулировано, и Юки Цуноду, и в гонке будет стартовать 8-м.

«В третьем сегменте квалификации у нас вообще не было скорости, и я не вполне понимаю причину. Первую попытку мы совершили на уже использованном ранее комплекте «софта», но во втором сегменте такая тактика не вызвала никаких проблем, а вот в третьем сегменте нам было очень трудно.

Ну а затем, на втором, уже свежем комплекте «софта», я проехал круг и повторил свое время из второго сегмента. В то время как все остальные смогли сделать шаг вперед, а мы нет.

В первом и втором сегменте мы действовали немного иначе по сравнению с остальными (с точки зрения количества подготовительных кругов), но для нас это работало. Затем, в третьем сегменте, мы продолжили делать более или менее то же самое, но просто не смогли прибавить в скорости.

В отношении гоночного темпа я настроен более оптимистично. Вчера у меня был хороший темп на длинной дистанции. С другой стороны, на тренировках никто не проезжал больше 6-7 кругов подряд. В гонке же нам, вероятно, придется проехать на комплекте шин «медиум» намного больше, и это будет тяжело. В любом случае, посмотрим, как все сложится», – рассказал Пиастри .

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