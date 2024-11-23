Тото Вольфф: «Надеюсь, завтра «Мерседес» сможет побороться за победу»

Вольфф надеется на победу «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса.

Исполнительный директор немецкой команды подвел итоги квалификации, по результатам которой Джордж Расселл выиграл поул, а Льюис Хэмилтон допустил ошибку на последнем быстром круге и в гонке будет стартовать с 10-й позиции.

«Да, безусловно, самая важная сессия ждет нас завтра. Возможно, я надеюсь на это, нам удастся выиграть и последнюю оставшуюся сессию. В любом случае, пока уик-энд складывается очень хорошо. У нас быстрая машина и мы хорошо проявили себя во всех прошедших сессиях.

В прошлом году мы были здесь не очень конкурентоспособны. Если я правильно помню, мы квалифицировались третьими, но в гонке откатились назад. Так что мы знали, что низкие температуры подойдут нашему болиду, а вот трасса по своей конфигурации подходит нам не так хорошо. Но в итоге все сложилось. В скоростном повороте №3 мы были намного быстрее всех остальных. В целом это хороший признак.

Льюис тоже мог бы оказаться на первом ряду стартовой решетки (если бы не ошибка со срезкой и аннулированное время круга). Думаю, по скорости оба наших болида могли бы оказаться впереди, что дало бы команде интересные возможности в завтрашней гонке. Но при этом, даже с учетом стартовой позиции Льюиса, у него все равно будет очень быстрая машина. Он способен сразу обогнать нескольких соперников. Надеюсь, завтра мы сможем побороться за победу», – рассказал Вольфф .

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