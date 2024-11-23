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Фредерик Вассер: «Не подписываюсь на второе место в гонке, «Феррари» нужно доделать работу»

Вассер сообщил, что «Феррари» не устроит вторая позиция в Вегасе.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о высочайших целях команды на Гран-при Лас-Вегаса после того, как Карлос Сайнс и Шарль Леклер стали вторым и четвертым в квалификации.

«Я не подписываюсь на то, чтобы повторить сегодняшний результат в гонке – мы должны стремиться к большему. Дубль – это немного оптимистично, однако мы в хорошем положении. Мы знаем, что в этом сезоне чуть лучше выступаем в гонках, чем в квалификациях.

Весь уик-энд мы испытывали проблемы с тем, чтобы приложить энергию к шинам и проехать хороший круг. Тем не менее, пожалуй, в конце третьего сегмента ситуация улучшилась, по крайней мере с Карлосом. Но нам нужно доделать работу завтра. Как бы то ни было, вчера мы показывали хороший темп, это воодушевляет.

Ключевую роль сыграет работа с шинами. Обгоны возможны, если есть скорость. У нас хорошая максимальная скорость, надо сохранять шины, и тогда мы будем в хорошем положении.

Удивило ли меня то, что Карлос оказался впереди Шарля? Нет, потому что многое определяла работа с покрышками в квалификации. Необходимо было довести шины до нужной температуры. Мы не могли подготовиться к двум отрезкам – пришлось проезжать быстрый круг, затем круг охлаждения, затем еще один быстрый круг. Непросто было найти нужные настройки для подготовки шин.

Карлос проявил себя отлично, Шарлю пришлось немного труднее. Но мы не в Монако, гонка будет длинной, обгонять можно – надо сосредоточиться на завтра», – заявил менеджер в эфире итальянского Sky Sport.

Карлос Сайнс: «Думал, что завоевал поул, но Расселл был очень быстрым»

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
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logoШарль Леклер
logoФеррари
Гран-при Монако
logoГран-при Лас-Вегаса
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