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Карлос Сайнс: «Думал, что завоевал поул, но Расселл был очень быстрым»

Сайнс высказался о том, как едва не завоевал поул в Вегасе.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после того, как показал второе время в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, уступив лишь гонщику «Мерседеса» Джорджу Расселлу.

«Очень тяжело. Квалификация вышла трудной, плотной. Я чуть ближе к поулу, чем ожидал. На самом деле я думал, что завоевал поул, но затем Джордж оказался очень и очень быстрым под конец. Я все равно очень доволен.

Завтра мы стартуем с первого ряда. Я был вторым в прошлом году, но стал 12-м на решетке из-за знаменитого люка [приведшего к моторному штрафу]. В этом году я стартую вторым – надеюсь, будет лучше.

Надо сохранять уверенность в том, что завтра мы способны сражаться и быть даже сильнее, чем сегодня. Если сегодня мы были так близки в квалификации, завтра может появиться шанс на победу – такой будет наша цель.

Конечно, обгоны и стратегия – это другой вопрос. Как кажется, «Мерседес» довольно хорошо «включает» шины. Он летел на первом секторе, опережал нас на три десятые, а мы отыгрывались потом. Однако завтра все с чистого листа, это новое начало – посмотрим, как болид будет себя вести с высокой топливной загрузкой.

Я искренне считаю, что нам необходимы победы, чтобы опередить «Макларен» [в Кубке конструкторов]. Так что надо выиграть», – заявил Сайнс.

Квала «Ф-1» в Вегасе: Расселл вырвал поул у «Феррари», Ферстаппен обошел Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoКарлос Сайнс
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФеррари
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoМакларен
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