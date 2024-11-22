Карлос Сайнс: «Пока не в полной мере удовлетворены тем, как работает болид «Феррари»

Сайнс подвел итоги первых практик перед Гран-при Лас-Вегаса.

По словам пилота «Феррари », он продемонстрировал неплохой темп на длинной дистанции, но надеется, что к завтрашнему дню вместе с командой сможет оптимизировать работу болида.

«Первый день гоночного уик-энда в Лас-Вегасе вышел непростым из-за сложных условий и очень низкого уровня сцепления болида с трассой.

Во второй практике мы попробовали другой вариант настроек, но все еще не в полной мере удовлетворены тем, как работает машина. Хотя гоночный темп на тренировках был неплохим. Надеюсь, мы найдем способ прибавить и завтра станем быстрее», – рассказал Сайнс .

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