«Есть контракт, его условия надо выполнять». Вассер не обращался в «Мерседес» с просьбой разрешить Хэмилтону участие в тестах в Абу-Даби

«Феррари » не просила «Мерседес » об участии Хэмилтона в тестах.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что прекрасно осознавал сложившуюся ситуацию, и поэтому даже не обращался к «Мерседесу» с просьбой досрочно освободить Льюиса Хэмилтона от контрактных обязательств, чтобы тот мог выступить за Скудерию на тестах, которые традиционно проходят в Абу-Даби по окончании сезона:

«Нет. У них ведь есть контракт. Так что я даже не спрашивал об этом Тото. У них есть контракт, его условия нужно выполнять. И да, если мы дали разрешение Карлосу Сайнсу [участвовать в тестах за «Уильямс»], это не значит, что и все остальные обязаны делать то же самое».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф также высказался по поводу данной ситуации:

«Фред ко мне даже не обращался. Думаю, в данной ситуации есть разница с тем, когда вы отпускаете пилота выступать за тот же «Уильямс», например. У нас есть контрактные обязательства перед спонсорами.

Мы попрощаемся с Льюисом, у нас запланировано довольно много мероприятий. Мы с Льюисом кратко обсудили этот вопрос и он сам сказал, что ничего не выйдет. Так что да. В любом случае, не думаю, что Фред сильно расстроился».

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