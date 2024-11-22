Боттас потеряет 5 позиций на старте Гран-при Лас-Вегаса
«Заубер» установил новый накопитель энергии на болид Валттери Боттаса перед Гран-при Лас-Вегаса.
Батарея стала четвертой для Боттаса при двух разрешенных за сезон. Финский пилот потеряет пять позиций на стартовой решетке.
«В данный момент переход в другую гоночную категорию кажется поспешным решением». Боттас – о том, что в 2025 году не будет участвовать в гонках
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости