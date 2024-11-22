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Боттас потеряет 5 позиций на старте Гран-при Лас-Вегаса

«Заубер» установил новый накопитель энергии на болид Валттери Боттаса перед Гран-при Лас-Вегаса.

Батарея стала четвертой для Боттаса при двух разрешенных за сезон. Финский пилот потеряет пять позиций на стартовой решетке.

«В данный момент переход в другую гоночную категорию кажется поспешным решением». Боттас – о том, что в 2025 году не будет участвовать в гонках

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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