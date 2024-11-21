«В данный момент переход в другую гоночную категорию кажется поспешным решением». Боттас – о том, что в 2025 году не будет участвовать в гонках

Боттас не будет выступать в другой гоночной серии в 2025 году.

Пилот «Заубера » покинет команду по окончании сезона и перестанет выступать в «Ф-1» на постоянной основе.

При этом ожидается, что Боттас вернется в «Мерседес », где будет резервным пилотом и одним из советников Тото Вольффа.

В то же время Боттас отметил, что не видит для себя переход в другую гоночную серию в 2025 году, учитывая то, как поздно решилась его судьба в «Ф-1».

«В данный момент переход в другую гоночную серию и категорию, кажется несколько поспешным решением. Уже почти декабрь. Такой переход был бы более реалистичен, если бы выступая в «Ф-1» в 2025 году я понял, что не смогу найти место в другой команде в 2026 году. Такие вещи нужно планировать заранее. И сейчас в моей голове постепенно начинает складываться картина идеальной для меня ситуации.

Окончание карьеры в «Формуле-1»? Да, я абсолютно спокоен. Жизнь продолжается. Впереди ждет много интересного. Я в полном порядке. И да, вероятно, мне немного не повезло оказаться в такой ситуации – в том смысле, что я держался за возможность занять последнее оставшееся в «Ф-1» место. И когда этого не происходит ты понимаешь, что выбываешь.

Таким образом, моя активная гоночная карьера в «Формуле-1» на данный момент завершается. Да, завершается не лучшим образом, но ты не часто можешь повлиять на подобные вещи. Я считаю, что могу многое дать этому спорту. И я по-прежнему его люблю. Люблю гонки. «Формула-1 » – это лучшие гонщики за рулем лучших в мире болидов.

Сейчас я просто стараюсь разобраться в том, чем буду заниматься дальше. И у меня есть несколько интересных вариантов», – рассказал Боттас.

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