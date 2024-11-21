Ландо Норрис: «Слова в Бразилии вырвали из контекста. У меня стало больше врагов, но также и больше болельщиков»

Норрис сообщил о «вырванных из контекста» словах.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что приобрел больше врагов и поклонников в ходе борьбы за титул с пилотом «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

Также Норрис отметил неверное восприятие его слов в Бразилии . На Гран-при Сан-Паулу Ландо объяснил «удачей, а не талантом» победу Ферстаппена после красных флагов.

«К тебе приковано больше внимания. Конечно, когда сражаешься в группе лидеров, больше людей за тобой следят. В некотором смысле тебя больше поддерживают. Также больше людей, которые настроены против тебя и болеют за других гонщиков.

Несомненно, стало больше неоднозначных моментов и всего такого. Я определенно стал высказываться громче, чем в прошлом. Иногда люди с этим соглашаются, иногда нет. Меня это устраивает.

Считаю, безусловно, какие-то вещи вырвали из контекста. Такое было в Бразилии. Слова с легкостью вырывали из контекста и создавали, безусловно, неверное восприятие того, что я имел в виду и что сказал.

Я не чувствую, что нахожусь под атакой. Я не против таких вещей – это соцсети. Я делаю все возможное, чтобы быть честным, быть собой. Всегда хочется, чтобы люди были на твоей стороне, но в то же время я понял – невозможно, чтобы все были на твоей стороне.

Пожалуй, это одна из вещей, которые я осознал в этом году. Наверное, у меня стало больше врагов, но также и больше болельщиков. Разумеется, я в большей степени рад и благодарен за то, что стало больше тех, кто поддерживает», – заявил британец перед Гран-при Лас-Вегаса.

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