Ландо Норрис: «В «Ф-1» никогда не появится гонщик куда сильнее Ферстаппена»

Уровень Ферстаппена почти недостижим для грядущих поколений, уверен Норрис.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис рассказал о собственных недостатках в борьбе с «одним из лучших в истории» – пилотом «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«Пожалуй, я не был сразу же готов сражаться с «Ред Булл» и Максом. Думаю, сейчас готов, но, наверное, слишком поздно. Может, в прошлом были гонщики, которые сразу были готовы. Но никто не навязывал Максу достойную борьбу на столь ранней стадии карьеры, посреди сезона.

Я сделал все, что мог. Этого недостаточно, что я всегда признавал. Макс – пожалуй, один из лучших пилотов в истории «Формулы-1». Не считаю, что в «Ф-1» когда-либо появится гонщик куда сильнее Макса. Это мое мнение.

И, если хочешь сражаться против такого убеждения, бороться с тем, кого считаешь столь сильным, необходимо показывать больше, чем я в нынешнем сезоне. Но, думаю, выступления после летнего перерыва – это уже ближе к тому, что нужно. Ближе к тому, что потребуется для борьбы в следующем сезоне», – произнес британец перед Гран-при Лас-Вегаса.

Ландо Норрис: «Доволен сезоном-2024. Упущенных возможностей не так много, как считают»

Ландо Норрис: «Впервые уверен, что у меня есть то, что нужно для борьбы за титул, но в сражении с Ферстаппеном надо быть близким к совершенству»