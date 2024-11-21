Ландо Норрис: «Впервые уверен, что у меня есть то, что нужно для борьбы за титул, но в сражении с Ферстаппеном надо быть близким к совершенству»

Норрис сделал ключевой вывод из борьбы с Ферстаппеном.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис проанализировал противостояние с соперником из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном , а также признался, что поражение на Гран-при Сан-Паулу оказало «деморализующее» влияние.

«В течение недели я был достаточно сильно подавлен, потому что осознал, что сейчас почти не контролирую ситуацию, цель стала фактически недостижимой. Тяжело это осознавать, когда питаешь такие надежды, когда так веришь. Внезапный удар деморализует, это не самое приятое ощущение. Но надо принять, что это жизнь.

Уже в Майами я признал, что мне повезло там победить благодаря машине безопасности. Я все еще считаю, что в Бразилии удача сыграла более значимую роль, но это «Формула-1 ». Это гонки. Я не жаловался. Может повезти тебе, может повезти кому-то еще. Это жизнь. Так что я не против. Сегодня удача на твоей стороне, завтра – нет.

Пожалуй, впервые за шесть лет в «Формуле-1» у нас был шанс на борьбу в лидерах. За последние шесть лет подобного не было, так что это наша – и моя – первая возможность, а также первый шанс понять, где я нахожусь.

Безусловно, я не был на нужном уровне в начале года – пожалуй, даже до Майами. Начиная с летнего перерыва, мне кажется, я проявил себя очень здорово и выступал очень и очень хорошо. Я выдал некоторые из своих лучших гонок на данный момент. Поэтому, откровенно говоря, я очень доволен последними несколькими месяцами. Я бы не стал менять многое.

Однако какие-то изменения все же нужны. Надо прибавить в каких-то вещах, это очевидно. Я не в полной мере удовлетворен своей работой. Несомненно, я знаю, что необходимы улучшения, но я впервые могу с уверенностью сказать, что у меня есть то, что, на мой взгляд, нужно для борьбы за титул.

Это не означает, что я законченный пилот. Не означает, что я совершенен, это уж точно. Если сражаешься с гонщиками, которые к этому близки, такими как Макс, ты должен быть близок к совершенству, чтобы бросить вызов ему, бросить вызов другим командам.

Так что я чувствую уверенность, и главный вывод таков: есть вера, что у меня есть необходимое для борьбы за чемпионство», – отметил Норрис перед Гран-при Лас-Вегаса.

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