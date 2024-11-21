Карлос Сайнс о погоде в Лас-Вегасе: «Трасса должна подойти «Феррари», но вспоминая трудности с прогревом шин – все становится не так хорошо»

Сайнс оценил перспективы «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот Скудерии признал, что по своим характеристикам трасса очень хорошо подходит болиду «Феррари», и что итальянскую команду можно считать фаворитом.

Однако Сайнса смущает то, что квалификация и гонки поздно вечером по местному времени (в 22-23 часа). А температура в Неваде в это время года и суток опускается ниже 10 градусов.

«Эта трасса должна хорошо нам подойти, но смотря на температуры, при которых, как ожидается, будет проходить уик-энд, мы понимаем, что у нас могут возникнуть трудности.

Если смотреть на конфигурацию трассы – да, «Феррари» должна быть здесь конкурентоспособной. Но когда вы смотрите на показатели температуры, а потом вспоминаете, какие трудности в этом году у нас порой возникали с прогревом шин – то все становится не так хорошо.

Так что тут есть два фактора, которые нужно учитывать – посмотрим, что случится при столкновении этих факторов и какой из них будет преобладать.

Что касается ситуации в Кубке конструкторов, то все зависит не только от нас, но и от «Макларена». У них есть хорошее преимущество, а в чемпионате осталось всего три трассы, на двух из которых сильнее должен смотреться именно «Макларен». Так что все будет зависеть и от того, будут ли в «Макларене» допускать ошибки.

Лично мне бы очень хотелось выиграть чемпионат (Кубок конструкторов) с «Феррари» в этом году. И да, это стало бы отличным завершением сезона. Хотя в то же время мы вместе прошли через очень непростые времена, и очковые потери могут дорого нам обойтись. Посмотрим, как мы справимся с ситуацией», – рассказал Сайнс.

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