Доменикали останется руководителем «Ф-1» и станет специальным консультантом в MotoGP (Formu1a.uno)

Доменикали продолжит работу в качестве руководителя «Ф-1».

Ранее комментатор «Формулы-1» на нидерландском Ziggo Sport Джек Плой предположил, что итальянский функционер покинет пост руководителя «Ф-1» и перейдет на аналогичную должность в MotoGP в рамках перестановок в организации «Либерти Медиа», которая владеет ведущим автогоночным чемпионатом мира и близка к приобретению мотогоночной серии.

В то же время издание Formu1a.uno утверждает, на самом деле глава «Либерти Медиа» Джон Мэлоун, который временно занял пост исполнительного директората директоров компании после ухода Грега Маффея, всецело поддерживает Доменикали и доволен его работой на посту руководителя «Формулы-1».

Контракт Доменикали с «Либерти Медиа» рассчитан до конца 2025 года, однако сообщается, что стороны ведут переговоры о новом соглашении и близки к договоренности. Новый контракт Доменикали с владельцами «Ф-1» будет рассчитан еще на пять лет.

При этом, параллельно с «Ф-1», Доменикали хотят привлечь в качестве консультанта для работы в MotoGP – сделка по приобретению чемпионата также близка к завершению. Велика вероятность, что продолжать сотрудничество с нынешним боссом MotoGP Кармело Эспелетой «Либерти» не планирует.

Даже шеф «Ф-1» требует закрыть дыру в правилах c бесплатными пит-стопами. Но это же невозможно!