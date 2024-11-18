Академия «Ф-1» представила календарь на сезон-2025
В женской серии Академия «Ф-1» будет 7 этапов.
Академия «Формулы-1» – серия, в которой выступают только женщины, – утвердила календарь на сезон-2025.
В следующем году в чемпионате пройдет 7 гонок. Все они пройдут на трассах, где проводятся Гран-при «Формулы-1».
Неожиданностью стало то, что в 2025 году всего один этап серии пройдет в Европе – на этапе в Зандворте 29-31 августа.
Календарь Академии «Ф-1» на сезон-2025
Гран-при Шанхая – 21-23 марта
Гран-при Джидды – 18-20 апреля
Гран-при Майами – 2-4 мая
Гран-при Монреаля – 13-15 июня
Гран-при Зандворта – 29-31 августа
Гран-при Сингапура – 3-5 октября
Гран-при Лас-Вегаса – 20-22 ноября
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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