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Академия «Ф-1» представила календарь на сезон-2025

В женской серии Академия «Ф-1» будет 7 этапов.

Академия «Формулы-1» – серия, в которой выступают только женщины, – утвердила календарь на сезон-2025.

В следующем году в чемпионате пройдет 7 гонок. Все они пройдут на трассах, где проводятся Гран-при «Формулы-1».

Неожиданностью стало то, что в 2025 году всего один этап серии пройдет в Европе – на этапе в Зандворте 29-31 августа.

Календарь Академии «Ф-1» на сезон-2025

Гран-при Шанхая – 21-23 марта

Гран-при Джидды – 18-20 апреля

Гран-при Майами – 2-4 мая

Гран-при Монреаля – 13-15 июня

Гран-при Зандворта – 29-31 августа

Гран-при Сингапура – 3-5 октября

Гран-при Лас-Вегаса – 20-22 ноября

Женщины в истории «Формуле-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Канады
Гран-при Китая
трассы
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
Зандворт
Гран-при Майами
Гран-при Нидерландов
Гран-при Саудовской Аравии
logoГран-при Лас-Вегаса
Академия Ф-1
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