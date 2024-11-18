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Промоутер Гран-при Монако: «В итоге в календаре «Ф-1» останется 2-3 европейских гонки»

В Монако прогнозируют сокращение европейских Гран-при.

Президент автомобильного клуба Монте-Карло и промоутер Гран-при Монако Мишель Боэри высказался о продлении контракта на проведение гонки.

Боэри считает, что с новым контрактом Гран-при Монако удалось обезопасить свое будущее, в то время как многие другие европейские Гран-при со временем начнут терять места в календаре «Формулы-1».

По условиям нового соглашения, Гран-при Монако сохранит место в календаре «Ф-1» до 2031 года.

«В сравнении с другими европейскими Гран-при на нашей стороне есть несколько факторов, которые дают нам небольшое преимущество. Но прежде всего – это отсутствие необходимости ротации с другим Гран-при.

Наша гонка будет проводиться каждый год. В то время как многие европейские Гран-при со временем исчезнут из календаря «Формулы-1», а другие будут вынуждены чередоваться между собой.

Думаю, что при нынешнем уровне спроса и требований «Ф-1», в итоге в календаре останется 2-3 европейских Гран-при, а основной интерес «Формулы-1» сместится в сторону Китая и других континентов.

Наши переговоры о продлении контракт шли как минимум полгода. Проблема была в том, что как только мы устно обо всем договорились, нам нужно было оформить сам контракт – а это 60-70 страниц соглашения, составленного американскими юристами, нужно было ничего не упустить.

Скажем так, это было юридическое противостояние, выходящее далеко за рамки тех небольших стычек со Стефано Доменикали, который в свою очередь защищал интересы своей стороны», – рассказал Боэри.

Откуда взялись паддок «Ф-1» и его культура? Почему они так важны, а билеты стоят от 6000$?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
Гран-при Монако
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