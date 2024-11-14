Откуда взялись паддок «Ф-1» и его культура? Почему они так важны, а билеты стоят от 6000$?

От редакции : Привет! Вы в блоге «Racing hunt » – здесь простым языком рассказывают о «Формуле-1». Сегодня вашему вниманию – история успеха гоночного паддока: отткуда он взялся, почему заработал такую популярность и скорость на нем теперь зарабатывают. Текст точно заслуживает вашей реакции, если рассказал вам что-то новое!

Определение паддока мы можем услышать такое: паддок (с английского «загон») – закрытая для доступа публики территория, где располагаются зоны управления Гран-при, площадки для парковки транспорта команд, боксы, медиа-центр и прочие рабочие зоны. Но в наше время паддок – уникальный аспект мира автоспорта, который включает в себя не только технические и спортивные элементы, но и социальные, культурные аспекты.

Мы подробно рассмотрим роскошество автоспорта – Formula One Paddock Club. Клуб основан Пэдди МакНелли в 1984 году – исполнительным директором Allsport Management, входящей в группу «Формулы-1». Изначально клуб работал на скачках во Франции, Австрии и Бельгии. В первый год МакНелли потерял доверие, поскольку Паддок-клуб добился ограниченного успеха: удалось продать только 170 из 600 билетов

Команды жаловались, что цены слишком высокие, а ограничения на доступ – слишком строгие. Фрэнк Уилльям вообще говорил: «Это Паддок-клуб, а не ипподром «Аскот» (место проведения одного из самых престижных этапов королевских скачек Gold Cup с обязательным визитом королевской семьи Британии, приемом и дресс-коде на трибунах и ложах). Но в 1985 году благодаря клубу у «Формулы-1» начали появляться новые спонсоры и реклама. К концу 80-х и началу 90-х концепция гостеприимства наконец-то стала успешной и прибыльной и в гонках. В паддоке начали замечать звездных гостей, а спонсоры заваливать «Формулу-1» выгодными контрактами. Что же Паддок-клуб представляет из себя сейчас?

Социальные связи. В паддоке формируются крепкие связи не только между командами, но и между гостями. Цены на паддок «Формулы-1» в среднем варьируются от 6 000 до 10 000 долларов, но на сайте Гран-при Лас-Вегаса можно увидеть наборы и за несколько миллионов, поэтому целевая аудитория в закрытой территории может быть не полностью нам известна, но тем не менее обладать высоким статусом в мире бизнеса. Более того, нежелающим светиться гарантированы полная конфиденциальность и приватность: специальный медиаменеджер даже будет отсматривать и удалять (или просить об удалении) соотвествующих снимков, которые могли сделать даже аккредитованные фотографы – не говоря уже о контроле за общением с окружающими, мониторингом соцсетей и составлением маршрутов по локации.

Сюда можно отнести и выгоду для спонсоров, ведь именно контингент клуба является основным потребителем люксовых брендов, которые активно заполняют павильоны у трасс. Коммуникации между людьми из разных сфер могут привести к дальнейшему развитию различных идей и проектов. Стоит отметить, что существует два вида клуба: классический вариант Paddock Club, где люди спокойно наблюдают за гонкой, пробуют шикарные блюда или пробуют себя на различных симуляторах, но есть и Business Paddock Club, который можно смело считать местом проведения бизнес-встреч, там люди обсуждают гонки с другого ракурса – как инвестицию в этот спорт или сотрудничество.

Контрастность этого места тоже удивляет. Когда для одних – это место работы и активной подготовки к Гран-при, то для других – место отдыха и развлечений. Попасть в паддок не так уж и просто, даже с условием возможности купить пропуск за любые деньги, в период продажи нужно еще успеть попасть. Но есть и счастливчики, которые получают персональные приглашения от команд. Чаще всего это популярные личности, но и партнеры бизнес-компаний, причастных к «Формуле-1», имеют шанс увидеть Гран-при из лоджии. Для команд это еще и отличная реклама дорогого билета и на более широкую аудиторию среди нефанатов гонок – как шанс увидеть кумира, просто знаменитость или потенциального партнера в любимой сфере.

Ежегодно продается около 50 000 билетов в Паддок-клуб, что в среднем, кстати, приносит выручку в размере 370 миллионов долларов – треть об общей билетной.

Медиа и PR. В современных реалити паддок также служит важнейшей медиа-площадкой для автоспорта. Гонщики и команды активно участвуют в пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, что помогает формировать имидж как спортсменов, так и команд. Но здесь речь больше о своего рода рекламе образа жизни обывателей Паддок-клуба. С кем гонщики приезжают туда, как выглядят звездные гости и прочие тонкости современного маркетинга. Конечно, и инфлюенсеры, модели, различные актеры, а порой и политические деятели, которых мы так часто видим в гаражах своих любимых команд, играют большую роль в популизации «Формулы-1».

«Формула-1» привлекает людей из разных стран. Это создает мультикультурную среду, где различные традиции и подходы могут сосуществовать и обогащать общий опыт. Паддок также привлекает новых спонсоров, поэтому различные приглашения для статусных людей является интересом самих команд. Но покупка паддока также является немалой прибылью для «Формулы-1».

Паддок формирует уникальную атмосферу, которая делает этот спорт не только захватывающим для зрителей, но и интересным для участников. Паддок – не просто место для подготовки к гонкам; теперь это экосистема, где рождаются идеи, формируются связи и происходят значимые события в мире автоспорта. Именно здесь и создается основа устойчивой бизнес-модели современных гонок.

Фото: Gettyimages /Ryan Pierse / Staff, Andreas Rentz / Staff, Mark Thompson / Staff, Gareth Cattermole / Staff