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Карлос Сайнс о характерах Ферстаппена и Норриса: «Гонщики способны манипулировать публичным имиджем»

Сайнс призвал не воспринимать имидж Ферстаппена и Норриса за чистую монету.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что публичный образ соперников из «Ред Булл» и «Макларена» Макса Ферстаппена и Ландо Норриса может не соответствовать действительности, а также сообщил о мнении отца – легенды ралли Карлоса Сайнса-старшего – по данному вопросу.

– Вы говорили о том, насколько важно психологическое состояние. Есть уверенные в себе гонщики вроде Ферстаппена, а есть такие как Норрис, более самокритичные. Где находитесь вы?

– Это просто взгляд со стороны. Изнутри ситуация для пилота может выглядеть совершенно иначе. Гонщик всегда может играться с тем, как его воспринимают.

Не говорю, что Макс не такой. Ландо решил быть более открытым. Не знаю, нахожусь ли я между ними или склоняюсь в ту или иную сторону. Но, повторюсь, надо быть осторожным с такого рода анализом. Гонщики вполне способны манипулировать публичным имиджем.

– Ваш отец из поколения, которое воспринимало признание слабостей как слабость. Научил ли он вас не демонстрировать их?

– Хороший вопрос. Он всегда учил, что в своих слабостях надо признаваться себе. Я должен анализировать свои ошибки, но затем быстро их вычеркивать. Не думаю, что он учил меня особенно активно распространяться о своих слабостях, однако советовал всегда быть открытым и честным, не нести чушь. Если говорить о сильных и слабых сторонах, пожалуй, важно самому спокойно над ними работать.

Норрис о дружбе с Ферстаппеном: «Возможно, этот вопрос стоит задать еще раз в конце года»

Пик боя за титул «Ф-1»: у «Макларена», «Феррари» и «Ред Булл» сравнимые болиды! А кто фаворит?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс-старший
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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