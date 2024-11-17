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Льюис Хэмилтон: «Колапинто выступает невероятно. У него не было возможности подготовиться к «Ф-1»

Хэмилтон высоко оценил уровень выступлений Колапинто.

Пилот «Мерседеса» отметил, что был впечатлен тем, чего аргентинец сумел добиться в гонках, проведенных за «Уильямс».

Франко Колапинто заменил в «Уильямсе» Логана Сарджента и выступает за команду, начиная с Гран-при Италии. В шести гонках ему дважды удалось набрать очки, попав в топ-10.

«Для того, кого позвали за руль болида в последний момент и сразу бросили в гущу событий, Колапинто выступает просто невероятно. Ведь большинство из нас – если гонщику вообще повезет попасть в «Формулу-1», – получает возможность немного подготовиться к этому.

Посмотрите, например, на юного Кими [Андреа Кими Антонелли] – к моменту своей первой гонки у него на счету будет участие в огромном количестве тестов. Насколько я понимаю, в общей сложности он проведет 20 тестовых дней за рулем болида – и это, на самом деле, беспрецедентное количество.

Что же касается Колапинто, то у него ничего этого не было. Он просто запрыгнул в кокпит болида и сразу начал выступать на фантастическом уровне…всегда приятно видеть, как молодые и талантливые ребята получают шанс проявить себя и блеснуть. Колапинто сделал это в первой же гонке. У нас была отличная борьба, и при этом безопасная», – рассказал Хэмилтон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoУильямс
logoФормула-1
logoМерседес
logoФранко Колапинто
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