Кристиан Хорнер об аварии Стролла: «Не понимаем, почему с красными флагами тянули так долго»

Хорнер выразил недоумение действиями дирекции гонки в квалификации.

Руководитель «Ред Булл » поддержал своего пилота Макса Ферстаппена и подверг сомнению правильность действий ФИА и гоночного директора Нильса Виттиха.

В случае с аварией Стролла , которая не позволила Ферстаппену пройти в третий сегмент квалификации к Гран-при Сан-Паулу, сессия была остановлена красными флагами через какое-то время после инцидента.

Хорнер, аргументируя свою позицию, указал на то, что в других случаях аварий и вылетов красные флаги включались намного быстрее.

«Мы сильно разочарованы. Событий в квалификации было очень много. Но мы не понимаем, почему с красными флагами тянули так долго.

Было очевидно, что случилась довольно серьезная авария, причем в одном из самых опасных поворотов трассы, и им потребовалось 40 секунд, чтобы принять решение остановить сессию красными флагами.

Мы уже второй день подряд видим серьезные затяжки с принятием решений – будь то режим виртуальной машины безопасности вчера или же красные флаги сегодня. Во всех остальных случаях после инцидентов красные флаги появлялись практически мгновенно. Так что да, ситуация очень неприятная. И нам нужно постараться отыграться в гонке.

Но вообще, после такого инцидента [как авария Стролла] красные флаги должны появляться сразу же. Если бы они сразу остановили сессию красными флагами, то Макс, во-первых, был бы десятым, а во-вторых, у участников бы оставалось время проехать еще один быстрый круг [на момент аварии Стролла Ферстаппен занимал 11-е место в классификации].

И нам бы хотелось понять, чем руководствовалась дирекция гонки, и почему им понадобилось так много времени, чтобы решиться остановить сессию красными флагами», – рассказал Хорнер .

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