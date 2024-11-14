Эдди Джордан о современных болидах: «Тракторы с огромным перевесом. Позор регламенту «Ф-1»

Джордан поделился мыслями о болидах-«тракторах».

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан высказался с резкой критикой современных гоночных машин.

«Боже ты мой, когда [раньше] находился на гонке – скажем, в Сильверстоуне – и даже не внутри решетки, на трибуне, когда начиналась гонка, включались V10, клянусь, земля тряслась. Она просто двигалась под тобой – такая мощь передавалась с шумом, со звуком и просто проходила через тело. Это был секс на колесах. Вот каким был автоспорт для меня, вот чем я так наслаждался.

Мы слишком трусливы, если говорить о том, что происходит в данный момент, будь то регламент или что-то другое. Вернемся ли мы когда-либо к V10? Наверное, нет.

И вторая деталь, связанная с этим – машины. Давайте отдадим должное Льюису [Хэмилтону], Максу [Ферстаппену] и Ландо [Норрису], они невероятно выступают на таких болидах, но это тракторы. Тракторы. 1000 килограммов – огромный перевес.

Как я считаю, позор регламенту, позор организаторам и позор тем, у кого «Формула-1» зарыта глубоко в душе, потому что они позволили этому спорту, по моему мнению, совершить шаг, который, вероятно, невозможно провернуть назад, и я просто ненавижу их за это», – признался Джордан в подкасте Formula For Success.

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