Маффей покинул должность президента «Либерти Медиа» – компании принадлежит «Формула-1»

Маффей ушел с поста президента «Либерти Медиа».

Компания, которой принадлежат коммерческие права на «Формулу-1», сообщила о том, что Грег Маффей, занимающий должность президента и исполнительного директора, покинет структуру по окончании 2024 года.

Отмечается, что Маффей, который присоединился к «Либерти Медиа» в 2005 году, а должность исполнительного директора занимает с февраля 2026 года, сам принял решение не продлевать свой контракт.

В пресс-релизе также сообщается, что место исполнительного директора временно займет Джон Мэлоун, а Маффей еще на какое-то время останется в организации в качестве старшего советника, чтобы обеспечить гладкий переход смены руководства.

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