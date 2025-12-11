Бывший менеджер Шумахера Вебер стал жертвой ограбления. Ему угрожали оружием (Bild)

Экс-менеджер Шумахера подвергся ограблению.

По данным издания Bild, Вилли Вебер – бывший менеджер семикратного чемпиона «Ф-1» Михаэля Шумахера – был ограблен.

Сообщается, что во вторник вечером три человека в балаклавах вломились в дом Вебера в Штутгарте и угрожали ему, его бывшей жене и домработнице оружием. Грабители связали жертв и опустошили сейфы в доме, украв наличные и ювелирные изделия на тысячи евро.

«У меня синяк под глазом, полиция разговаривает со мной. Чувствую себя ужасно. Я в полном шоке», – рассказал после инцидента 83-летний Вебер.

