Марк Хьюз: «Норриса критикуют за недостаток агрессии, однако предпосылок для нее не возникло из-за отрыва Ферстаппена»
Обозреватель The Race Марк Хьюз проанализировал подход пилота «Макларена» Ландо Норриса, чью роль преследователя умело использовал лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«В этом году Ландо постоянно критикуют за то, что он недостаточно агрессивен. Существует определенная логика в том, чтобы сказать: «Хорошо, я не буду уступать в следующий раз, когда Макс применит подход «уступи или столкнемся», я буду сталкиваться и сталкиваться до тех пор, пока Макс не поймет, что сражаться со мной таким образом бессмысленно».
Однако в этом сезоне не возникло предпосылок для подобного, ведь к тому моменту, когда машина Норриса стала конкурентоспособной – на шестом этапе в Майами – у Макса уже был большой отрыв по очкам. Так что любое столкновение между ними всегда играло бы в пользу Макса.
Макс это использовал, тут не может быть двух мнений. А Ландо понимал, что ему прежде всего нужно избегать контакта. И хотя казалось, что есть роли задиры и того, кого задирают, они также являлись лидером чемпионата и преследователем, который не может позволить себе сходов.
Но существует ли некий психологический барьер для Ландо на будущее, который помешал бы ему применять бескомпромиссный подход, чтобы сражаться с Ферстаппеном на равных? На мой взгляд, для этого потребовался бы шаг вперед. Не до той степени, когда ты инициируешь инциденты – например, даже не пытаешься попасть в поворот при обгоне или защите. Не думаю, что его гоночный этикет когда-либо позволит ему подобное.
Однако по крайней мере потребуется отточить умение располагать болид в таких битвах, полностью понимая и ожидая, как Макс будет с ним бороться. Думаю, в четвертом повороте в Мексике мы уже увидели, что Ландо начал так поступать, ведь он действовал именно так жестко и беспощадно, как требовалось, когда зажал Макса и предложил ему проверить, вывезут ли его широко – конечно, так и случилось.
Но изначально он расположил машину идеально, как раз так и нужно бороться. Получилось чуть находчивее, чем та попытка в Австрии, к примеру», – поделился мнением журналист.
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