Марк Хьюз: «Норриса критикуют за недостаток агрессии, однако предпосылок для нее не возникло из-за отрыва Ферстаппена»

Хьюз рассказал, почему Норрис боролся с Ферстаппеном недостаточно жестко.

Обозреватель The Race Марк Хьюз проанализировал подход пилота «Макларена » Ландо Норриса , чью роль преследователя умело использовал лидер «Ред Булл » Макс Ферстаппен .

«В этом году Ландо постоянно критикуют за то, что он недостаточно агрессивен. Существует определенная логика в том, чтобы сказать: «Хорошо, я не буду уступать в следующий раз, когда Макс применит подход «уступи или столкнемся», я буду сталкиваться и сталкиваться до тех пор, пока Макс не поймет, что сражаться со мной таким образом бессмысленно».

Однако в этом сезоне не возникло предпосылок для подобного, ведь к тому моменту, когда машина Норриса стала конкурентоспособной – на шестом этапе в Майами – у Макса уже был большой отрыв по очкам. Так что любое столкновение между ними всегда играло бы в пользу Макса.

Макс это использовал, тут не может быть двух мнений. А Ландо понимал, что ему прежде всего нужно избегать контакта. И хотя казалось, что есть роли задиры и того, кого задирают, они также являлись лидером чемпионата и преследователем, который не может позволить себе сходов.

Но существует ли некий психологический барьер для Ландо на будущее, который помешал бы ему применять бескомпромиссный подход, чтобы сражаться с Ферстаппеном на равных? На мой взгляд, для этого потребовался бы шаг вперед. Не до той степени, когда ты инициируешь инциденты – например, даже не пытаешься попасть в поворот при обгоне или защите. Не думаю, что его гоночный этикет когда-либо позволит ему подобное.

Однако по крайней мере потребуется отточить умение располагать болид в таких битвах, полностью понимая и ожидая, как Макс будет с ним бороться. Думаю, в четвертом повороте в Мексике мы уже увидели, что Ландо начал так поступать, ведь он действовал именно так жестко и беспощадно, как требовалось, когда зажал Макса и предложил ему проверить, вывезут ли его широко – конечно, так и случилось.

Но изначально он расположил машину идеально, как раз так и нужно бороться. Получилось чуть находчивее, чем та попытка в Австрии, к примеру», – поделился мнением журналист.

Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса

Эдди Джордан: «Норрис войдет в историю как один из быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно»