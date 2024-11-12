Лиам Лоусон: «Я блондин не только по цвету волос»

Лоусон поведал о своем характере.

Пилота «РБ» Лиама Лоусона попросили описать себя тремя словами.

«Очень тяжело описать себя! Я бы сказал, блондин – не только по цвету волос. На самом деле я довольно блондинистый человек, довольно наивный.

Громкий – пожалуй, я достаточно громкий человек. И быстрый – надо добавить что-то гоночное», – ответил новозеландец.

Лиам Лоусон: «Гимн Великобритании после побед «Макларена» – полная чушь. Это новозеландская команда»

Алекс Албон: «Надо ли Лоусону так быстро запрыгивать в «Ред Булл» к Ферстаппену?»