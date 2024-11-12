Лиам Лоусон: «Я блондин не только по цвету волос»
Лоусон поведал о своем характере.
Пилота «РБ» Лиама Лоусона попросили описать себя тремя словами.
«Очень тяжело описать себя! Я бы сказал, блондин – не только по цвету волос. На самом деле я довольно блондинистый человек, довольно наивный.
Громкий – пожалуй, я достаточно громкий человек. И быстрый – надо добавить что-то гоночное», – ответил новозеландец.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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