Шарль Леклер: «Надеюсь, что на Гран-при Лас-Вегаса будем конкурентоспособны и избежим получения штрафа»

Леклер надеется хорошо выступить на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Феррари» отметил, что команда может быть довольна итогами гоночного уик-энда в Бразилии, учитывая то, что несмотря на все трудности набрала всего на 4 очка меньше «Макларена ».

На данный момент «Феррари» в Кубке конструкторов отстает от лидирующего «Макларена» на 36 очков.

По словам Леклера , он надеется отыграться на следующем этапе в Лас-Вегасе – в то же время признав наличие риска получения штрафа.

Леклер уже достиг лимита по использованию всех компонентов силовой установки и замена любого из них приведет к потере нескольких мест на стартовой решетке.

«Подводя итоги гоночного уик-энда в Бразилии я бы остановился на положительных моментах. С учетом того, насколько быстры были соперники из «Макларена», было здорово по итогам дня опередить обоих пилотов их команды.

В итоге в борьбе в Кубке конструкторов мы по итогам гонки в Бразилии уступили «Макларену» всего 4 очка. Надеюсь, что на Гран-при Лас-Вегаса мы будем конкурентоспособны и избежим получения штрафа», – рассказал Леклер.

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