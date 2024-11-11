Экклстоун заявил, что помог Бортолето перейти в «Заубер»
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун утверждает, что сыграл свою роль в трансфере юниора «Макларена» Габриэла Бортолето в «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди»).
После этого отец гонщика якобы послал Берни сообщение.
«Отец Бортолето поблагодарил нас за помощь его сыну Габриэлу с трансфером в «Ауди-Заубер». Мы открыли несколько дверей.
Сейчас главное для Бортолето – сразу же найти жилье рядом с базой», – заявил Экклстоун.
В «Ф-1» – новая надежда Бразилии! «Ауди» рискнула и заменила победителя Гран-при на дебютанта
Франц Тост: «Ауди» нужно было нанять Мика Шумахера. Бортолето – рискованный выбор, политически крайне неудачное решение»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости