Экклстоун заявил, что помог Бортолето перейти в «Заубер»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун утверждает, что сыграл свою роль в трансфере юниора «Макларена» Габриэла Бортолето в «Заубер » (с сезона-2026 – «Ауди»).

После этого отец гонщика якобы послал Берни сообщение.

«Отец Бортолето поблагодарил нас за помощь его сыну Габриэлу с трансфером в «Ауди-Заубер». Мы открыли несколько дверей.

Сейчас главное для Бортолето – сразу же найти жилье рядом с базой», – заявил Экклстоун.

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