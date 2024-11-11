«Феррари» не сможет использовать Бермэна в качестве юниора в пятничной практике в Абу-Даби
«Феррари» придется искать замену Бермэну для соблюдения регламента.
По правилам, каждая команда «Формулы-1» в 2024 году должна предоставить две пятничные практики юниору из своей молодежной программы.
Изначально планировалось, что обе сессии за «Феррари» проведет Оливер Бермэн – на этапах в Мехико и Абу-Даби. Однако теперь у Скудерии возникла проблема.
По правилам, гонщик подпадает под критерии «новичка или молодого пилота» в том случае, если за карьеру провел не более двух Гран-при «Формулы-1».
Однако на счету Бермэна, которому в экстренном порядке пришлось подменять заболевшего Кевина Магнуссена в «Хаасе» на Гран-при Сан-Паулу, теперь значится участие уже в трех Гран-при – ранее британец подменял Карлоса Сайнса в «Феррари» на этапе в Саудовской Аравии, и все того же Магуссена в «Хаасе» на гонке в Баку.
При этом «Феррари» также не может воспользоваться услугами Роберта Шварцмана – поскольку тот в этом сезоне уже провел две пятничные практики за «Заубер».
Скорее всего, в итоге «Феррари» придется прибегнуть к помощи Антонио Фуоко – 28-летний итальянец, выигравший в этом году гонку «24 часа Ле-Мана», подходит под критерии, несмотря на свой возраст.
Все юниоры команд «Ф-1»: кого ждать в Гран-при? Кто самый перспективный?
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