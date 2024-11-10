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Карун Чандок: «Сажать Колапинто сразу же за руль «Ред Булл» было бы ошибкой»

Чандок хотел бы видеть Колапинто в «РБ» вместо «Ред Булл».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что Франко Колапинто не стоит сразу переходить в команду «Ред Булл» и становиться напарником Макса Ферстаппена.

По мнению Чандока, аргентинцу было бы комфортнее провести один сезон в «РБ», чтобы лучше адаптироваться в «Формуле-1».

«Очевидно, что он очень быстр и очень талантлив. Думаю, мы все, включая «Уильямс», готовы признать, что такой уровень выступлений оказался немного неожиданным, ведь его результаты в юниорских формульных сериях не предполагали, что он может быть настолько хорош. Возможно, его стиль пилотажа просто очень хорошо подходит болиду «Формулы-1». Но я думаю, что сажать его сразу в «Ред Булл» было бы ошибкой.

Думаю, ему слишком рано делать такой шаг. Мне кажется, если бы они подумали над тем, чтобы посадить его за руль «РБ», это было бы разумным выбором и все равно неплохим карьерным ростом для Колапинто.

Если они сразу посадят его за руль «Ред Булл», рядом с Максом, это может его уничтожить. Мне кажется, для такого перехода пока слишком рано.

Понятно, что лучшим выбором для «Ред Булл» было бы, если бы Чеко Перес сумел прибавить и сохранить свое место. Потому что тогда «Ред Булл» можно было бы вообще ничего не делать. Но если этого прогресса не произойдет, вероятно, им стоит перевести Лиама Лоусона в «Ред Булл», а Франко Колапинто в «РБ».

Ведь если смотреть на карьеру Колапинто, то все выглядит так, как будто парень идеально прошел собеседование, разве нет? Он пришел в команду, сразу повлиял на результаты, сразу оказался быстр. Дал результат в Сингапуре, в Баку, потрясающе.

Но затем, по мере развития сезона, ситуация начала немного меняться. В Мехико он довольно сильно отстал от Алекса Албона в квалификации, в Бразилии он тоже сильно уступил Алексу в квалификации. Для него это два сильных удара. Так что я не думаю, что Колапинто уже сформировался как гонщик с точки зрения опыта.

Я бы сказал, что и ему, и руководству команды нужно думать о долгосрочной перспективе. И если у них есть возможность посадить его за руль болида «РБ» вместо «Ред Булл», для Колапинто, вероятно, так было бы лучше», – рассказал Чандок.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoРед Булл
logoУильямс
logoКарун Чандок
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoАлександр Албон
logoЛиам Лоусон
logoРБ
logoФранко Колапинто
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