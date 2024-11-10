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Карлос Сайнс о потере места в топ-команде: «В начале я действительно не мог понять случившегося»

Сайнс высказался о грядущем переходе в «Уильямс».

Пилот «Феррари» покинет команду по окончании сезона и продолжит карьеру в «Уильямсе». При этом Сайнс отметил, что поначалу ему было трудно смириться с потерей места в Скудерии, а также тем, что он не смог осуществить переход в «Мерседес» или «Ред Булл», где получил бы возможность и дальше бороться за самые высокие места.

«Я без сомнения просто смирился с этим. И я действительно верю в то, что если уж я не перейду туда [в топ-команду] – то случится это потому, что жизнь, судьба не хочет того, чтобы я там оказался.

И что за этим последует что-то хорошее. Что-то, что на самом деле принесет радость. Да, какое-то время тебе больше, ведь у всех нас есть эго. У меня оно есть, как у гонщика, и в тот момент я действительно не мог понять случившегося.

При этом я по-прежнему не могу понять определенных решений, принятых некоторыми людьми. Но в то же время я понимаю, что это делает мой новый вызов только интереснее, а переход в «Уильямс» более волнительным.

И да, именно в «Уильямсе» решили вложиться в меня. Именно эта команда поддержала меня с самого начала, именно они сразу пришли ко мне год назад, и это меня воодушевляет. Так что я сказал себе: «Я хочу дать этим ребятам то, что они дали мне. Хочу отплатить им за доверие, за веру в меня». Так что да, я с нетерпением жду перехода в «Уильямс», – рассказал Сайнс.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoФеррари
logoРед Булл
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
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