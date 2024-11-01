Гонщиков в сезоне «Ф-1» можно заменить удачно? Да (главный сюрприз 2024-го), но какие были провалы!

От редакции : Привет! Вы в блоге «На максимальной скорости » – здесь переводят познавательные тексты о «Формуле-1». Сегодня вашему вниманию – рассказ об удачных и не очень заменах гонщиков по ходу сезона от официального сайта серии: чемпионат вспомнил 5 примеров крайне удачных замен за последние три десятилетия и столько же совсем провальных. Текст точно заслуживает плюса, подписки на блог и комментария.

Удачные замены

Ферстаппен/Квят, «Ред Булл», 2016 год

Руководство «Ред Булл» никогда не боялось менять гонщиков – просто спросите Пьера Гасли, Скотта Спида и Себастьяна Бурдэ, которых убирали по ходу сезона.

Возможно, самая яркая из таких замен произошла в 2016 году: Макс Ферстаппен забрал место Даниила Квята в основной команде. А Квят был понижен обратно в юниорскую команду «Торо Россо» после четырех стартовых гонок сезона.

Это решение вызвало удивление у многих в то время, учитывая, что на тот момент 18-летний Ферстаппен имел за плечами всего 24 Гран-при. Но голландец быстро показал, почему команда доверилась ему: одержал сенсационную победу в своем дебюте на Гран-при Испании, что сделало его самым молодым победителем в «Формуле-1».

После этого Макс выиграл три титула. Квят остался в «Торо Россо», пока его не уволили после Гран-при США 2017 года. В 2019 году он неожиданно вернулся в команду, где остался на два года, прежде чем во второй раз покинуть стартовую решетку в конце 2020 года.

Шумахер/Гашо/Морено, «Джордан»/»Бенеттон», 1991 год

Летом 1991 года Эдди Джордан столкнулся с проблемой: один из его гонщиков, Бертран Гашо, был приговорен к тюремному заключению после ссоры с лондонским таксистом, в результате чего не мог принять участие в Гран-при Бельгии.

Хотя Джордан изначально хотел, чтобы в машине сидел Стефан Юханссон, в конечном итоге он остановился на новичке по имени Михаэль Шумахер. Молодой немец выступал в гонках спорткаров, поэтому всего за несколько дней до заезда в Спа для него быстро организовали тесты в «Формуле-1».

Отсутствие опыта не помешало Шумахеру, который опередил ветерана команды Андреа де Чезариса в квалификации, заняв впечатляющее 7-е место на стартовой решетке. И хотя его гонка быстро закончилась (сцепление «Джордана» 191 вышло из строя уже через несколько метров после старта), этого уик-энда было достаточно для демонстрации, что в Шумахере что-то есть.

«Бенеттон» был заинтересован в немедленном подписании Шумахера. И они смогли это сделать. Вскоре последовала очередная смена гонщиков: Шумахер заменил Морено, а бразилец перебрался в «Джордан». Это положило начало одной из самых успешных карьер в истории «Формулы-1».

Сало/Шумахер, «Феррари», 1999 год

За несколько лет в «Формуле-1» Шумахер выиграл два титула в составе «Бенеттона», а затем он перешел в «Феррари», надеясь продолжить свое победное шествие.

В 1999 году Шумахер получил тяжелые травмы в аварии на Гран-при Великобритании. Из-за этого он оказался вне игры, а «Феррари» понадобилась замена, поскольку Эдди Ирвайну нужна была поддержка в борьбе за титул.

На место немца был выбран Мика Сало, который не имел постоянного места на стартовой решетке. Финн быстро набрал скорость и рассчитывал на победу всего во второй своей гонке за итальянскую команду в Германии, но ему пришлось уступить позицию Ирвайну, чтобы помочь последнему в чемпионате.

Сало провел в команде всего шесть гонок, но его результатов, включая подиум в Италии, оказалось достаточно, чтобы «Феррари» завоевали Кубок конструкторов впервые с 1983 года.

Колапинто/Сарджент, «Уильямс», 2024 год

Еще одним гонщиком, который сразу же произвел впечатление после замены, стал Франко Колапинто. Новичок, который завершит сезон 2024 года в «Уильямсе» вместо Логана Сарджента.

Несмотря на то, что Сарджент проводил второй сезон в команде, его будущее выглядело неопределенным даже в начале года. На Гран-при Австралии он был вынужден передать свою машину товарищу по команде Албону, когда команда осталась лишь с одним целым шасси после аварии Алекса.

Перед Гран-при Италии «Уильямс» объявил, что Колапинто займет место Сарджента в последних девяти гонках чемпионата.

После чистого первого уик-энда в Монце Колапинто привлек внимание две недели спустя в Азербайджане, добравшись до Q3 в квалификации. И заработав свои дебютные очки, финишировав на 8-м месте в воскресной гонке. Хотя в 2025 году в команде нет вакансий, аргентинец уже смог показать себя и может рассчитывать на успешное будущее: теперь слухи даже отправляют его в «Ред Булл» за потенциальный выкуп в 20 млн долларов!

Феттель/Спид, «Торо Россо», 2007 год

«Ред Булл» любит тасовать своих гонщиков между командами – один известный случай произошел в 2007 году, когда Себастьян Феттель получил возможность гоняться в «Торо Россо».

19-летний Феттель дебютировал в «Формуле-1» на Гран-при США, заменив травмированного Роберта Кубицу. Когда он набрал очки за восьмое место, в «Ред Булл» решили взять его в свою молодежную команду вместо американского гонщика Скотта Спида.

Феттель впервые выступил за «Торо Россо» в Венгрии, и, хотя в последующих гонках у него не все получалось, молодой гонщик занял 4-е место в Китае, что стало лучшим результатом для команды на тот момент.

В следующем году Феттель завоевал свою дебютную поул-позицию и победу на Гран-при Италии 2008 года. Немецкий гонщик после этого добился четырех чемпионских титулов в «Формуле-1».

Неудачные замены

Бадоер/Физикелла вместо Массы, «Феррари», 2009 год

Во время квалификации на Гран-при Венгрии 2009 года произошел несчастный случай, когда Фелипе Масса получил удар по шлему пружиной, которая отлетела от задней подвески машины Рубенса Баррикелло. В результате удара гонщик «Феррари» потерял сознание и врезался в барьер из шин.

После перенесенной операции Масса вернулся в строй в 2010 году. На время его отсутствия в «Феррари» посадили за руль Луку Бадоера.

Он изо всех сил пытался произвести впечатление, но смог финишировать лишь 17-м и 14-м в Валенсии и Спа соответственно.

После этих двух этапов в «Феррари» объявили, что Джанкарло Физикелла перейдет в команду из «Форс-Индии» на финальные пять Гран-при. Это была мечта для Физикеллы, ведь итальянский гонщик за рулем «Феррари» – редкость.

Результаты были не очень хороши. Лучшим стало девятое место в дебютном выступлении за команду в Монце, а финал сезона в Абу-Даби в конечном итоге оказался последней гонкой Физикеллы в «Формуле-1».

Вильнев/Трулли, «Рено», 2004 год

После возвращения в «Формулу-1» в 2002 году команда «Рено», казалось, была на подъеме, а Фернандо Алонсо продолжал свой путь к вершине в свой третий сезон в чемпионате.

Тем не менее, именно его товарищ по команде Ярно Трулли одержал единственную победу команды в том году в Монако. Несмотря на это, отношения итальянца с командой ухудшались, что привело к его досрочному уходу за три гонки до конца сезона.

Трулли выступал за «Тойоту» в последних двух Гран-при, а в «Рено» взяли бывшего чемпиона мира Жака Вильнева. Канадец уже подписал контракт с «Заубером» на 2005 год, но команда из Хинвила позволила ему участвовать в оставшихся гонках 2004 года в команде из Энстоуна.

Алонсо добился трех финишей в первой пятерке, а Вильнев не смог повторить такие результаты и заканчивал каждую гонку далеко за пределами очков. Так команда не смогла опередить «Хонду» и занять второе место в Кубке конструкторов.

Грожан/Пике, «Рено», 2009 год

Нельсон Пике-младший был уволен после Гран-при Венгрии в 2009 году – команде нужна была замена на оставшиеся семь этапов.

Команда посадила за руль резервного гонщика Ромена Грожана, что позволило молодому французу дебютировать в «Формуле-1» в Валенсии. Без тестов он немного отставал от своего партнера по команде Фернандо Алонсо в свой первый уик-энд.

Грожан изо всех сил пытался отыграться в последующих гонках, но он попал в аварию на первом круге гонки в Бельгии, а его лучшим результатом в чемпионате стало 13-е место в Бразилии.

Его результатов оказалось недостаточно, чтобы обеспечить Грожану второй сезон с «Рено», так что он остался без места в 2010 году и вернулся на стартовую решетку только через два сезона с той же командой – перебрендированной в «Лотус».

Йос Ферстаппен/Ян Магнуссен, «Стюарт», 1998 год

Макс Ферстаппен и Кевин Магнуссен оба знакомы с внезапными изменениями составов команд. Еще одна общая их черта – оба их отца участвовали в гонках «Формулы-1», и они тоже знакомы с ситуацией внезапных замен. Ян Магнуссен заменял для «Макларена» Мику Хаккинена в 1995 году.

Датчанина превзошел его товарищ по команде Рубенс Баррикелло, и после семи гонок в 1998 году команда решила заменить Магнуссена на Йоса Ферстаппена.

Как и Магнуссен, Ферстаппен в конечном итоге не смог опередить Баррикелло, и этому явно не способствовала череда сходов из-за механических проблем. Нидерландца уволили в конце сезона.

Риккардо/де Врис, «Ред Булл», 2023 год

После непростого двухлетнего периода в «Макларене» Даниэль Риккардо вернулся в «Ред Булл» в качестве резервного гонщика в 2023 году. Его возвращение на стартовую решетку случилось немного раньше, чем ожидалось, когда его попросили занять место Ника де Вриса в «Альфа Таури» в середине сезона, поскольку нидерландец оказался лишь тенью Юки Цуноды.

В свой третий уик-энд после возвращения Риккардо получил перелом руки во время тренировки перед Гран-при Нидерландов, выбыл из строя на пять гонок, во время которых заменивший его Лиам Лоусон произвел сильное впечатление.

После выздоровления Риккардо показывал хорошие результаты (важнейшим стал финиш на седьмом месте в Мексике), но все же не смог вернуть свою прежнюю форму.

Через несколько дней после эмоционального уик-энда на Гран-при Сингапура было подтверждено, что Риккардо покинет команду, а Лоусон займет его место до конца 2024 года.

Это перевод статьи Анны Фрэнсис с сайта formula1.com от 9 октября 2024 года.

Фото: Gettyimages /Pascal Rondeau / Staff, Tobias Heyer / Staff, Mark Thompson / Staff, Michael Cooper / Staff, Clive Mason / Staff, Mark Thompson / Staff, Vladimir Rys / Staff

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