Пьер Гасли: «Я часто оказывался в траве в картинге, потому что Ферстаппен так боролся. У Макса уникальный стиль»

Гасли рассказал об уникальном пилотаже Ферстаппена.

Пилот «Альпин » Пьер Гасли ответил на вопрос о сравнениях лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена с легендарным Айртоном Сенной по стилю пилотажа.

«Лучше спросить у тех, кто вживую видел, как сражается Сенна, видел уик-энд за уик-эндом. Посмотрев многочисленные видео, могу лишь сказать, что бороться с ним было очень тяжело.

У Макса уникальный стиль на решетке. Кажется, что в сражениях с ним колесо в колесо исход довольно открытый и несколько отличается того, с чем сталкиваешься с другими ребятами. Честно это или нет, другой разговор. Жесткая борьба гарантирована, а исход может быть… Обгон маловероятен, это может быть инцидент или штраф.

Все мы, кто гонялся в картинге [с Ферстаппеном], скажут то же самое. После многих стартов я оказывался в траве, потому что Макс стартовал позади, и, пожалуй, так он боролся.

Кроме того, он довольно умно использует регламент и доводит все до предела. Если сражаешься за титул, такое и ожидается от парня вроде него.

Честный ли это подход? Если ты на грани правил – да. Написаны ли они как следует, другой вопрос», – заявил француз на Гран-при Сан-Паулу.

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