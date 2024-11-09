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Автор книги о «Мерседесе»: «Хэмилтон говорит, что знает, когда закончит карьеру, у него очень четкий план»

Хэмилтон утверждает, что запланировал конец карьеры.

Мэтт Уайман, написавший книгу Inside Mercedes F1 («Внутри команды «Ф-1» «Мерседес»), поделился информацией о предстоящих выступлениях Льюиса Хэмилтона за «Феррари».

Автор книги провел полтора года в «Мерседесе», общаясь в том числе с семикратным чемпионом мира.

«Вскоре после объявления [о переходе в «Феррари»] была обкатка W15 в Сильверстоуне. Практически для всей команды это был первый шанс увидеть Льюиса. На протяжении 30 секунд атмосфера была странной, но, как только он запрыгнул в машину, все пошло как обычно. Люди смирились и, наверное, поняли причины – на самом деле очень простые.

Я напрямую спросил его, что произошло, и он ответил: «Это мечта любого ребенка, который занимается гонками – выступить за «Феррари», вот и все. Не хочу, когда буду завершать карьеру, оглядываться назад и думать: «А что, если?»

Он говорит, что знает, когда завершит карьеру. У него очень четкий план. Он сказал, что путь с «Мерседесом» и все эти победы очень важны для него. Но это единственное, чего он не сделал, и он просто посчитал: «Не хочу уходить и думать: «Жаль, что я этого не сделал».

Команда многое значит для него – все его инженеры, Боно (гоночный инженер Питер Боннингтон – Спортс’’), весь коллектив. Каждый год он берет их на пейнтбол, просто для сплочения перед сезоном, и все было готово для пейнтбола. Он сказал мне, что приехал, увидел всех их и не мог выбраться из машины 20 минут. Он просто зациклился на мысли: «Что я им скажу после всего этого времени вместе?» Он очень человечный. Не думаю, что это было механическое решение.

Я знаю, что Льюис может казаться очень нацеленным, и это было продуманное решение, но он человек, он знает, что будут последствия, в том числе для дружбы – вот что его волновало больше всего. После общения с коллегами, думаю, все поняли. Это «Феррари», и это парень, который сделал все – но такого еще не делал», – сообщил Уайман.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
Сильверстоун
logoФормула-1
logoМерседес
Питер Боннингтон
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