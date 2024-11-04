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Шарль Леклер: «Феррари» минимизировала потери в Бразилии. Болидом было очень тяжело управлять, частично по моей вине»

Леклер рассказал о минимизации потерь в борьбе с «Маклареном».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о пятом месте на Гран-при Сан-Паулу и сообщил, что Скудерия продолжает сражаться с «Маклареном».

В Бразилии с учетом спринта «Феррари» набрала на семь баллов меньше, чем лидеры сезона.

«Темпа просто не было – разве что в квалификации. В квалификации все было не так уж плохо с новыми шинами и низкой топливной загрузкой, однако в гонке мы никуда не ехали.

Но даже большей проблемой стало то, что болидом было очень тяжело управлять. Было крайне сложно не допускать ошибок, и, если смотреть на общую картину, небольшой плюс для нас лишь в том, что мы финишировали впереди двух «Макларенов» и потеряли всего несколько очков. Мы очень здорово минимизировали потери в тот уик-энд, когда соперники казались очень сильными.

Наверное, нашими машинами было труднее управлять, чем некоторыми другими. Частично по моей вине – мы выбрали конкретные настройки. Было очень тяжело. Даже в квалификации пришлось непросто, но в гонке было невероятно сложно в какой-то момент. Было крайне легко вылететь с трассы и допустить большую ошибку. Это случилось со мной в четвертом повороте, но, к счастью, я потерял всего лишь одну позицию.

Надо проанализировать, ведь на старте сезона – к примеру, в Канаде – мы были очень сильны под дождем. Сейчас все оказалось не так», – заявил монегаск.

Леклер также высказался о неверной стратегии:

«На подиуме три гонщика, которые не ошибались. Они это заслужили. Мы же допустили ошибку с первым пит-стопом. Мы заехали в боксы рано, потому что я хотел пилотировать в чистом воздухе, но, к сожалению, время въезда и выезда с пит-лейн в дождевых условиях оказалось больше, чем мы рассчитывали. Так что я оказался в трафике с Олли [Бермэном] и Льюисом [Хэмилтоном], и мы много потеряли. А потом проиграли еще три позиции за машиной безопасности. Но такое случается в гонках вроде этой».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
Гран-при Канады
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoМакларен
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoОливер Бермэн
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