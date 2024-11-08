Дэвид Култхард после демонстрационных заездов «Ред Булл»: «Южная Африка готова к возвращению в «Формулу-1»

Култхард хотел бы видеть Гран-при ЮАР в календаре чемпионата.

Бывший пилот «Формулы-1» провел на трассе «Кьялами » демонстрационные заезды за рулем болида «Ред Булл» RB7. После чего поделился впечатлением от полученного опыта.

Разговоры о возвращении Гран-при ЮАР в «Формулу-1» идут уже несколько лет, но до конкретных переговоров речь так и не дошла.

«Управлять болидом RB7 на этой трассе было незабываемо. Учитывая энергетику местных болельщиков и наличие «Кьялами» как трассы мирового уровня, очевидно, что Южная Африка готова к возвращению в «Формулу-1», – рассказал Култхард .

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