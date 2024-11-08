Макс Ферстаппен о победе в Бразилии: «Умение пилотировать под дождем ты нарабатываешь еще в картинге, много тренируясь»

Ферстаппен объяснил умение гоняться в дождевых условиях.

Пилот «Ред Булл » одержал впечатляющую победу на Гран-при Сан-Паулу, сумев прорваться вперед с 17-й позиции, несмотря на очень тяжелые условия на трассе и сильный дождь.

По словам Макса , хорошо проявлять себя в «Ф-1» в дождевых гонках ему помогает опыт того, что он часто гонялся под дождем еще в детстве и юности, занимаясь картингом.

«Все как в старые времена в картинге – те парни, которые уже тогда были хороши в дождевых условиях, столь же хороши и сейчас, уже в «Формуле-1».

Я гонялся с этими ребятами в картинге, и они тоже были хороши в дождь. Так что да, умение пилотировать под дождем – это то умение, которые ты нарабатываешь еще в картинге, очень много тренируясь.

Там, откуда мы родом, возможно, погода обычно более дождливая, чем в некоторых других местах. Так что ты постоянно тренируешься в таких условиях, начинаешь чувствовать себя комфортно, твои навыки становятся лучше.

Ты продолжаешь развиваться, улучшать навыки. И используешь этот опыт в свою пользу», – рассказал Ферстаппен.

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