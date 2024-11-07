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Серхио Перес: «Очень сильный уик-энд «Ред Булл» в плане темпа, много позитивных моментов»

Перес рассказал о позитивных выводах из уик-энда в Бразилии.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес завершил Гран-при Сан-Паулу 11-м, но не потерял оптимистичный настрой.

«Есть некоторые позитивные моменты, и, конечно, победа Макса [Ферстаппена] важна для команды. Если говорить о том, какой ход набрала команда, уик-энд получился очень сильным в плане темпа – есть много позитивных моментов.

Наверное, это один из сильнейших уик-эндов в плане темпа. Мы выставили машину на трассу и сразу были очень конкурентоспособными в первой практике. Уик-энд вышел куда более конкурентоспособным – надеюсь, мы набираем ход», – заявил мексиканец.

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Серхио Перес об 11-м месте: «Катастрофа. Ничего не работало – пробуксовка, разворот, пит-стоп перед красными флагами»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Бразилии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
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