Серхио Перес об 11-м месте: «Катастрофа. Ничего не работало – пробуксовка, разворот, пит-стоп перед красными флагами»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 11-е место по итогам дождевого Гран-при Сан-Паулу.
«Ничего толком не работало. Мы начали гонку на очень холодных шинах, потому что в тот момент не знали, что можем поменять их, как сделали все остальные.
А потом, из-за того, что машина не была впереди, я [потерял] сцепление и испытал огромную пробуксовку, затем развернулся в десятом повороте – катастрофа. Потом мы еще заехали в боксы перед красными флагами – ничего не работало.
В итоге мы отыгрывались, провели пару хороших рестартов, сражались с Лоусоном, а затем я потерял позицию по отношению к Льюису [Хэмилтону], выехав прямо в четвертом повороте», – сообщил Перес.
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